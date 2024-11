Todi città delle centenarie. Il secolo di Lea e Francesca

TODI – Nella città di Jacopone si vive bene e a lungo, a quanto pare, e le due nuove cittadine centenarie nel mese di novembre stanno a testimoniarlo. Si tratta di Lea Fanelli e Francesca Dottorini, che hanno raggiunto il secolo di vita l’una l’8 novembre e l’altra il 5 novembre, andando ad aggiungersi alla pattuglia di ultracentenari che Todi può vantare. Per entrambe festa di compleanno con la gradita visita del sindaco che ha consegnato loro una pergamena ricordo.

Lea Fanelli si è trasferita in città da Umbertide, dove è nata, al seguito del suo sposo Ugo Faloci, con il quale ha avuto due figli, Mariella e Paolo. Cinque i nipoti e otto i pronipoti. Ha sempre partecipato alla vita della comunità, in particolare quella della propria parrocchia, aderendo come terziaria alla comunità francescana.

Francesca Dottorini, invece, è nata nella frazione di Loreto di Todi, dove tutt’ora risiede. Ha condiviso la sua prima vita familiare con quattro sorelle e un fratello.

Sposatasi nel 1950 con Alessandro, hanno avuto tre figli, Leda, Manlio ed Emilia. Oggi gode della compagnia di tre nipoti e quattro pronipoti. Appena qualche mese fa ha perso la sorella Mafalda, che aveva raggiunto anch’essa i 101 anni. Sono dieci i cittadini tuderti, in gran parte donne, che nel corso del 2024 hanno raggiunto il secolo di vita; a loro vanno aggiunte due tuderti con 103 anni, tre con 102 ed una con 101 anni. Una pattuglia nutrita che conferma la città quale luogo del buon vivere. S.F.