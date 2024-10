Tito resta ancora in dubbio, torna Casasola. La Ternana punta di nuovo su Martella

Tito è a forte dubbio-convocazione, Casasola è pronto a tornare nell’undici titolare. Il primo continua ad allenarsi in modo personalizzato e dunque non è da escludere un nuovo forfait dopo quello di domenica scorsa. La prova fornita dal pari ruolo Martella contro l’Ascoli è comunque più che confortante. L’esperto calciatore ex Brescia, infatti, ha disputato una valida gara sotto il profilo tattico e da una sua importante giocata è nato il gol di Cianci che ha sbloccato la partita contro i marchigiani. Sulla corsia destra è molto probabile il ritorno di Casasola dal primo minuto. Il pari ruolo Maestrelli, pur allenandosi in gruppo è reduce dall’infortunio che contro l’Ascoli lo ha obbligato a lasciare il campo durante il secondo tempo. Ieri le Fere hanno svolto una seduta a porte chiuse all’antistadio, dove lavoreranno anche oggi alle 15 con la medesima modalità.

STAFF TECNICO Ora è ufficiale anche nei dettagli. Il ternano Adalberto Grigioni è il nuovo responsabile della preparazione dei portieri della prima squadra, incarico che aveva già ricoperto dal 1997 al 2004. Resterà anche supervisore di tutti i portieri del settore giovanile. La sua carriera in rossoverde iniziò nella stagione 1974/75 quando difendeva la porta della Primavera. Grigioni vanta 18 anni di Serie A e Coppe europee con la Lazio (2005-2023) come responsabile del suo settore.

LA TORRES Alfonso Greco ha già parlato in conferenza stampa: "Vogliamo fare una partita di alto livello – ha detto il tecnico rossoblu – contro una squadra che sta dimostrando tutto il suo valore e sarà una tra le protagoniste per la vittoria finale. La Ternana ha una batteria di attaccanti importante per la categoria, vedi Cianci, Ferrante e Donnarumma, di cui ne gioca uno solo. Anche questo dimostra il valore della rosa. Ha la migliore difesa, si difende con il possesso e grande palleggio". Torna disponibile il portiere Zaccagno che ha scontato il turno di squalifica.

LUTTO "ll presidente Stefano D’Alessandro e la Ternana Calcio in ogni sua componente – riporta una nota della società rossoverde – si stringono con affetto al nostro ex centrocampista Lorenzo Amatucci che ha prematuramente perso la mamma. A Lorenzo ed alla sua famiglia l’abbraccio più caloroso e le più sentite condoglianze da parte di tutti noi". Sentito cordoglio anche dalla redazione umbra de La Nazione.

Augusto Austeri