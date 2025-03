Tirreno-Adriatico, lustro al territorio. Ecco l’arrivo di tappa a Colfiorito

Sempre più consolidato il legame tra la città e il grande ciclismo internazionale che negli ultimi anni ha dato visibilità al territorio grazie ai tanti appuntamenti, a cominciare da Giro d’Italia e Tirreno-Adriatico. La corsa dei Due Mari mercoledì 12 marzo vedrà Colfiorito sede di arrivo della terza tappa che da Follonica arriverà sull’Altopiano del territorio folignate. La frazione è stata illustrata ieri durante la presentazione della corsa. Classicissime del ciclismo in calendario a poche ore dalla Strade Bianche di Siena e a pochi giorni dalla corsa monumento: la Milano-Sanremo.

"Colfiorito rappresenta una scelta di attenzione per la montagna – ha spiegato il sindaco Stefano Zuccarini –, per dare visibilità al nostro territorio che grazie alle dirette televisive di oltre 190 Paesi collegati darà lustro all’area di grossa valenza paesaggistica e culturale. Un evento a tutto tondo, al centro c’è la tappa, la corsa ciclistica, ma c’è anche una parte non solo agonistica destinata a promuovere il territorio. Per l’occasione la frazione di Colfiorito si presenterà a lucido grazie alle opere infrastrutturali in via di sistemazione lungo le strade interessate al passaggio della corsa".

"L’importanza dell’arrivo di tappa nelle nostre zone e i tanti appuntamenti collaterali sportivi e culturali – così l’assessore al turismo Michela Giuliani – saranno gli ingredienti per promuovere le tante bellezze dell’Altopiano a milioni di spettatori nel mondo". "Ormai Foligno – è stata l’analisi di Marco Cesaro, assessore allo sport – è una città capace di ospitare, grazie ad una collaudata organizzazione, tappe del Giro d’Italia e della Tirreno Adriatico. Tappa di arrivo quella di Colfiorito che si preannuncia spettacolare oltre che impegnativa, per tipo di tracciato e per la lunghezza di 239 chilometri. Una tappa durissima che richiamerà sull’Altopiano la massiccia presenza degli appassionati delle due ruote e non solo quelli locali ma dalle regioni vicine, in particolare quelli delle vicine Marche".

Alla presentazione della tappa erano presenti, tra gli altri, Alberto Stefanecchia, presidente della Consulta dello sport e Aldo Amoni, presidente della Confcommercio. Tante le iniziative collaterali annunciate in calendario nei giorni che ci separano dall’arrivo della tappa di Colfiorito.

C.Lu.