Tirapugni in tasca e ubriachi alla guida: dieci denunce

PERUGIA -Serrati controlli dei carabinieri in tutta la provincia di Perugia. Dieci le persone denunciate. Una di queste è stata segnalata alla Prefettura perché assuntrice di droga. A Città di Castello, un 25enne è stato trovato in possesso di una sigaretta artigianale e 4,80 grammi di hashish. Una 42enne fermata mentre era in suto, è risultata in stato di ebbrezza alcolica con un tasso pari a 1.40 grammi per litro. È stata denunciata, ritirata la patente di guida. AUmbertide, un 35enne, sempre durante controlli su strada, ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 0.82 grammi per litro. AMarsciano:,un 19enne italiano e un 29enne marocchino, fermati alla guida della propria autovettura, si sono rifiutati di sottoporsi all’accertamento per rilevare eventuali tracce di sostanze stupefacenti, cosicché ad entrambi è stata ritirata la patente. Il 29enne è stato denunciato per non aver ottemperato subito all’ordine di fermarsi impartito dai militari. Lo hanno raggiunto e fermato dopo pochi metri. Il Nucleo eadiomobile di Assisi ha sorpreso due automobilisti ubriachi. Si tratta di una 56enne e un 57enne. Sottoposti a controllo etilometrico, sono risultati positivi con un tasso rispettivamente pari a 2,12 e 1.06 grammi per litro. Ad entrambi è stata quindi ritirata la patente. Alla donna è stata anche sequestrata l’auto. Un 49enne e un 28enne, sui quali gravata un provvedimento di divieto di ritorno nell’assisano, sono stati sorpresi nel territorio comunale. Per questo, sono stati denunciati. A Bastia Umbra, un 23enne perugino, durante un controllo in una nota discoteca del posto, è stato trovato in possesso di un tirapugni nelle tasche e per questo denunciato.