'Tiferno Comics 2023' a Città di Castello: Berardi e le sue icone

CITTÀ DI CASTELLO

Si apre oggi la mostra ’Tiferno Comics 2023’: da stamattina lo sceneggiatore Giancarlo Berardi – padre di personaggi icona come Ken Parker e della criminologa Julia – è a disposizione per il firmacopie a Palazzo Facchinetti, sede della mostra a partire dalle ore 10, nel pomeriggio il momento da tutti più atteso, quello della cerimonia di presentazione che si svolgerà alle ore 16 all’interno del Nuovo Cinema Castello per poi spostarsi nel centralissimo palazzo dove le sale saranno animate dalle opere di questo artista scelto per la 21ma edizione che, per la prima volta celebra non solo un fumettista, ma uno sceneggiatore. A palazzo Facchinetti un’antologica di Giancarlo Berardi, dalle primissime sceneggiature alle ultime mentre il secondo piano è dedicato a quello che è molto probabilmente il suo personaggio più famoso, Julia, la criminologa statunitense che con grande fascino e astuzia si occupa di casi impossibili, e che quest’anno compie 25 anni. Un’altra sala sarà interamente incentrata sul numero 300 in uscita proprio in questi giorni. Nell’attesa del taglio del nastro di oggi i protagonisti di Tiferno Comics sono stati in visita ad alcuni luoghi simbolo della città. Lo stesso Berardi ed Emma Hepburn Ferrer, madrina della manifestazione (nipote di Audrey Hepburn che ispirò il personaggio Julia) sono arrivati in Altotevere in occasione della conferenza stampa di presentazione che si è svolta giovedì e si sono dedicati a un pomeriggio da turisti accompagnati da Giulio Pasqui, vice presidente dell’associazione Amici del Fumetto e da Giuseppe Sterparelli. Giancarlo ed Emma sono rimasti affascinati dalle bellezze della città. Dalle opere della Pinacoteca comunale fino all’arte contemporanea delle collezioni del grande maestro tifernate Alberto Burri, passando per la tradizione della tessitura con il Museo di Tela Umbra.