“Ti racconto Bettona“ svela la Villa del Boccaglione. Tre giorni di visite guidate, musica e degustazioni

La settecentesca Villa del Boccaglione (nella foto) apre le sue porte al pubblico con una tre giorni di workshop, visite guidate, spettacoli musicali e teatrali, animazione e intrattenimento per le famiglie e degustazioni gratuite del brand “Bettona Produce Eccellenze”. Da venerdì 14 a domenica 16, grazie alla collaborazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, va in scena “Ti racconto Bettona“, manifestazione che è parte integrante del progetto “Sapori & Saperi d’eccellenza” per sostenere i prodotti enogastronomici del comprensorio locale e valorizzare la sostenibilità del territorio.

Si comincia venerdì 14 giugno alle 10 con il convegno dedicato ai temi dell’olivicoltura, della salvaguardia del paesaggio rurale e del territorio, poi nel pomeriggio, dalle 17.30, si terrà la visita guidata a Villa del Boccaglione a cura di MalaUmbra Teatro e della storica dell’arte Gioia Orsini Federici per scoprire, attraverso il teatro, le storie i miti e le leggende di questa storica dimora. Alle 18.30 degustazione gratuita dei prodotti locali. Si riparte sabato con gli stand espositivi dei produttori della Cia, quindi proseguono i lavori del convegno e nel pomeriggio degustazioni di prodotti enogastronomici e visite guidate. La giornata si chiude alle 21 con il concerto del pianista Edoardo Riganti Fulginei. Infine Domenica 16 dalle 10 ’esposizione di attrezzi agricoli storici a cura di Coldiretti, attività didattiche per bambini per imparare a riconoscere la fauna e la flora autoctone e un pic nic sull’erba con i prodotti del territorio. Alle 11 si terrà un incontro per illustrare il progetto di restauro dei giardini di Villa del Boccaglione e alle 17.30 si parlerà della “Priorità dell’agroalimentare umbro”. Alle 19 spazio alla musica jazz con il concerto di Lisa Primavera quartet e alle 20 di chiusura.