“The living paper cartoon”, le meraviglie di carta. La creatività di Ennio Marchetto irrompe al Lyrick

Un’esplosione di musica, performance e creatività rigorosamente di.. carta. Ecco “The living paper cartoon”, il nuovo spettacolo della stagione del Lyrick dal titolo “Edizione straordinaria”, organizzata da ZonaFranca, con direzione artistica di Paolo Cardinali. Protagonista assoluto del palcoscenico, domani alle 17 è un ospite d’eccezione, Ennio Marchetto (nella foto), in scena nel teator di Assisi con uno spettacolo senza confini, che piace a un pubblico eterogeneo dai 7 ai 70 anni.

Non è facile spiegare cosa esattamente succeda durante uno spettacolo di Ennio Marchetto. Ci sono dei costumi di carta che raffigurano grandi cantanti e grandi personaggi italiani e stranieri; dietro c’è lui, straordinario performer, a dar vita a questi costumi ripetendo movenze e tic di questi personaggi, in una messiscena divertente, allegra e coinvolgente. Sul palcoscenico prendono così vita Tina Turner, Mina, Liza Minelli, Marylin Monroe, Vasco Rossi, Madonna, Pavarotti e, tra i nuovi personaggi Napoleone, Lady Gaga, Arisa, Maria Callas, Marco Mengoni, Edward mani di forbice. Ma “The Living Paper Cartoon” non è soltanto questo. Come per i più grandi trasformisti, la forza dello spettacolo consiste nella straordinaria velocità con cui Ennio Marchetto muove i costumi, li apre, aggiunge particolari disegnati e parrucche di carta, dando vita a uno spettacolo unico nel suo genere, un’autentica Babilonia percettiva di musica e teatro. Prevendite su TicketItalia e TicketOne con una speciale promo pack: acquistando due biglietti, il secondo sarà scontato del 50%.

E lunedì 30 grande attesa per la danza classica: alle 21.15 al Lyrick arriva il Russian Classical Ballet con il balletto in due atti “Il lago dei Cigni”. Considerato l’icona dei balletti classici ottocenteschi, è una storia d’amore, tradimento e trionfo del bene sul male.