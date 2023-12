“The Handmaid’s tale . Il Racconto dell’Ancella“ sul palco degli Instabili

Attesissimo appuntamento al Piccolo Teatro degli Instabili dove la stagione prosegue stasera alle 21.15 con “The Handmaid’s tale – Il Racconto dell’Ancella“, con protagonista Viola Graziosi (nella foto) per la regia di Graziano Piazza. Lo spettacolo nasce dal romanzo distopico scritto nell’85 dalla canadese Margaret Atwood, tornato alle cronache per il grande successo della serie televisiva “The Handmaid’s Tale” di Bruce Miller che aveva ispirato i cortei di protesta di molte donne americane durante la campagna presidenziale di Donald Trump. Attraverso il ritrovamento di una confessione registrata, il pubblico è rapito dal racconto di un’ancella. Non si sa da dove parli, in quale luogo e tempo, ma si riconosce che parla proprio alle donne e agli uomini di questa società contemporanea. Una narrazione, quella della Atwood, che immagina un futuro, la Repubblica di Galaad, devastato da guerre, inquinamento e sterilità, dove le donne sono strettamente sorvegliate e rigidamente divise in categorie distinguibili dal colore dei loro vestiti. Info e prenotazioni al 333.7853003; 075.816623.