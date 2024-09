Tesei, la discesa in campo. La campagna elettorale comincia dall’Umbriafiere

È fissato tra una settimana - sabato 5 ottobre - il via ufficiale alla campagna elettorale della governatrice uscente Donatella Tesei, ricandidata dal centrodestra a presidente della Regione. L’appuntamento con l’evento è alle 17 al Centro congressi Umbriafiere di Bastia Umbra.

"Cara Umbria - ha scritto la presidente nei social - è il momento di iniziare un nuovo viaggio insieme. In questi cinque anni abbiamo fatto tanta strada. Abbiamo vissuto insieme traguardi, difficoltà e ripartenze. C’è ancora tanto da fare. Vi invito a Bastia Umbra per la prima tappa di questo nuovo percorso. Ci vediamo lì!". Sotto l’annuncio decine di commenti di sostegno e di critica, come nella migliore delle tradizioni dei social network. I più attenti, inoltre, hanno già notato come nel manifesto di invito al lancio della campagna elettorale, il nome della Tesei è minuscolo, con una foto di lei in primo piano e la dicitura ‘Lancio della campagna elettorale’ a caratteri molto grandi. Scelta opposta per Stefania Proietti la settimana scorsa: il suo nome nel manifesto era a caratteri cubitali...

La Lega Perugia, partito proprio di Tesei, ha intanto organizzato una raccolta firme "a sostegno del Ministro Matteo Salvini che per il solo fatto di avere difeso i confini italiani rischia sei anni di carcere; una richiesta, quella del pm ingiusta e irragionevole. Difendere i confini non è reato!. La raccolta firme oggi al mercato di Pian di Massiano dalle 8.30 alle 12.0 e domani pomeriggio in piazza della Repubblica (centro storico) dalle 16.30 alle 18.30.