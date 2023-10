Terzo settore. Risorse in sinergia

Si chiama “Raddoppia il valore delle tue idee”: è il bando in cofinanziamento con le imprese per gli enti del terzo settore. A mettere danari sul tavolo del non profit, per un totale di 300.000 euro, ancora una volta la Fondazione Perugia. I partecipanti dovranno essere affiancati da una o più imprese a scopo di lucro, che garantiranno il cofinanziamento del progetto per un valore minimo di 15.000 euro. Una volta accertato il sostegno economico da parte del partner erogatore, la Fondazione si impegnerà, in caso di approvazione del progetto, a raddoppiarne l’importo, erogando fino a un massimo di 50.000 euro per ogni domanda e fino a esaurimento dei fondi disponibili. I progetti, dalla durata di 1 anno, potranno essere presentati da enti del terzo settore iscritti al Runts o altri enti privati senza scopo di lucro, costituiti da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando e aventi sede legale nel territorio di riferimento di Fondazione Perugia. "Questo nuovo bando valorizza la collaborazione tra enti del Terzo Settore e imprese - spiega Cristina Colaiacovo, presidente di Fondazione Perugia - mettendo in sinergia le risorse erogate da diversi soggetti in modo da rafforzare gli interventi sul territorio e sensibilizzare le realtà profit al tema delle “società benefit”, cioè quelle aziende che affiancano allo scopo di lucro finalità di natura filantropica e solidale. La responsabilità sociale può essere contagiosa e espandersi, così che tutta la società, anche il privato, finisca per considerare il bene comune come il principio irrinunciabile del suo agire". I progetti dovranno essere coerenti con una delle linee individuate da Fondazione: benessere economico, ricerca e innovazione, benessere sociale, sostenibilità ambientale, patrimonio storico-artistico e cultura, salute.