Terzo polo ospedaliero. Zuccarini fa il punto nella Conferenza dei sindaci

Il futuro del terzo polo ospedaliero e il punto della situazione sulla sanità del territorio. Tutto questo è stato discusso nella Conferenza dei sindaci della Usl2, presieduta da Stefano Zuccarini e riunita lunedì mattina alla presenza del senatore Franco Zaffini in qualità di presidente della commissione Sanità del Senato. "Abbiamo voluto dar voce alle problematiche rappresentate dalla Federazione italiana medici di famiglia – scrive Zuccarini –. Molteplici le tematiche affrontate: la necessità di portare a compimento il processo di costituzione del Terzo Polo Sanitario Foligno - Spoleto, il possibile passaggio alla dipendenza dei medici di medicina generale, le Case di Comunità, la capillarità sul territorio dei medici di base, sino a questioni afferenti i pilastri fondamentali del servizio sanitario, come la tutela dell’autonomia professionale dei medici di famiglia ed il nuovo contratto nazionale dei medici di medicina generale. Ringrazio il senatore Zaffini, per la sempre preziosa collaborazione e disponibilità, e per l’intervento col quale ha illustrato la situazione a livello nazionale, con relative statistiche. Mi farò portavoce, come Presidente della Conferenza dei Sindaci Ambito Territoriale Usl Umbria 2, per avviare un’interlocuzione determinata e costruttiva, con la Regione Umbria e la stessa Usl". Zuccarini è presidente dall’organo dal 2023. Si tratta di un organismo che rappresenta i 54 Comuni del territorio dell’Azienda Usl Umbria 2, che nel regolamento ha adottato il ‘criterio di rappresentatività proporzionale con correttivo’ per garantire maggiore visibilità ai Comuni di minori dimensioni. Ha anzitutto il compito di esprimere un parere sul Piano sanitario regionale e di contribuire a delineare, nell’ambito della programmazione regionale e delle risorse definite, le linee di indirizzo e di attività dell’azienda sanitaria locale.