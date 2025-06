Terrorizzava piazza Grimana. Espulso dopo arresti e Daspo

Due arresti per resistenza a pubblico ufficiale, un Daspo Willy per tenerlo lontano dai locali non solo di piazza Grimana, ma di tutta la provincia di Perugia. E, infine, l’espulsione dal territorio italiano. Il "terrore" di negozi e bar della zona è stato imbarcato, all’aeroporto San Francesco di Sant’Egidio, con destinazione Tirana. Il provvedimento è stato eseguito, in questi giorni, a carico del 34enne albanese che, nelle ultime settimane, si è reso protagonista di numerosi episodi di intemperanza e violenza tra piazza Grimana e corso Garibaldi, un vero pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica per placare il quale era stato ripetutamente chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

A maggio, come detto, l’uomo, con a carico specifici precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, era stato arrestato due volte dal personale dei carabinieri per i reati di resistenza a pubblico ufficiale; il 24 maggio, inoltre, era stato raggiunto anche dal Daspo Willy, emesso dal Questore, finalizzato a precludergli l’accesso a tutti gli esercizi pubblici della provincia di Perugia.

A seguito dell’attività istruttoria, condotta dal personale dell’Ufficio Immigrazione della questura di Perugia, il Questore ha disposto nei suoi confronti un provvedimento di espulsione con accompagnamento. Con la collaborazione della polizia di Frontiera, è stato quindi rimpatriato con un volo diretto per la capitale albanese.