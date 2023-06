Terremoto, più soldi in arrivo Il Governo estende i contributi alle altre aree toccate dal sisma

Terremoto, aumentano i fondi. E’ stato il Governo, su proposta del Ministro per la protezione civile Nello Musumeci, a deliberare l’estensione dello stato di emergenza a tutto il Comune di Umbertide colpito, alla parte centro-nord del Comune di Perugia e alla parte ovest del Comune di Gubbio, stanziando un altro milione e 120mila euro.

Da qui la soddisfazione del vicesindaco Annalisa Mierla, assessore in pectore alla ricostruzione, che spiega come il provvedimento nasca da un "riconteggio al netto dei danni in tutte le aree del cratere colpite dal terremoto e non incluse al momento della richiesta dello stato di emergenza".

"Per quanto ci riguarda – aggiunge – abbiamo avuto la necessità di includere dopo una attenta valutazione, l’intero territorio di Umbertide danneggiato e non solo una parte di esso". Il sottosegretario agli Interni Prisco ha commentato: "Esprimo soddisfazione per la delibera del Consiglio dei ministri, che estende gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, già adottata lo scorso 6 aprile, al territorio dell’intero comune di Umbertide, alle frazioni dell’area nord del comune di Perugia e alla parte ovest del comune di Gubbio. Si tratta di un ulteriore provvedimento, estensivo rispetto al precedente, che stanzia 1 milione 120mila in più euro in favore di un territorio colpito dagli eventi sismici del 9 marzo 2023. Una deliberazione che completa il programma di interventi in favore e a supporto di famiglie e imprese che in quell’evento sismico videro compromesse le loro attività". Il primo stanziamento già erogato ammontava a 3 milioni 750mila euro, destinati soprattutto al contributo agli sfollati per l’autonoma sistemazione.

Pa.Ip.