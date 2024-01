Terremoto oggi in Umbria, scossa di magnitudo 3.0 a Norcia

Perugia, 11 gennaio 2024 – La terra continua a tremare in Umbria. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata dall'Ingv, alle ore 9.26, in provincia di Perugia. La scossa sarebbe stata localizzata a 3 km da Norcia. Il sisma di lieve entità è stato avvertito in modo distinto dalla popolazione, ma al momento non si registrano danni.

L'epicentro del fenomeno sismico è stato localizzato a circa 3 chilometri a sud ovest del centro di Norcia, in provincia di Perugia, con coordinate geografiche (lat, lon) 42.7680, 13.0760. L'ipocentro del terremoto localizzato invece a una profondità di circa dieci chilometri. La scossa è stata avvertita in tutta la zona tra Perugia e le province confinanti di Rieti, nel Lazio, e Macerata, nelle Marche.

Nei giorni scorsi sempre in Umbria si sono registrate altre scosse di terremoto. Nella notte tra il 7 e l’8 gennaio quattro scosse di terremoto di magnitudo 2 - 2.3 - 2.8 - 2.5 sono state registrate nella zona di Calvi dell'Umbria, al confine con il Lazio. Sono state avvertite anche in alcune aree di Narni, Otricoli e Stroncone creando apprensione tra parte della popolazione.