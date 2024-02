Terradura, la partigiana-guerriera. L’Anpi le dedica una nuova sezione

Nell’ampio quadro associazionistico eugubino è in arrivo un’importante iniziativa. Sabato 24 febbraio, alle ore 15, presso la Biblioteca Sperelliana in via Fonte Avellana, si terrà infatti il Congresso di fondazione della Sezione A.N.P.I. di Gubbio. Alla cerimonia saranno presenti il sindaco Filippo Stirati, la presidente provinciale A.N.P.I. Perugia Mari Franceschini e altri ospiti che contestualizzeranno la scelta e le funzioni di cui la sezione si farà carico. Lo comunica l’A.N.P.I. Provinciale perugina in una nota in cui viene ricordata la storia partigiana e di resistenza eugubina: "La città di Gubbio è situata in un territorio che ebbe notevole importanza nella lotta al nazifascismo e nel contributo alla guerra di Liberazione dell’Italia; un territorio appenninico tra Marche e Umbria, dove si incontravano le esperienze resistenziali della 5^ Brigata Garibaldi, della Banda Panichi formazioni marchigiane e de La Brigata Proletaria d’Urto San Faustino formazione partigiana umbra". Fondamentale per la fondazione della sezione A.N.P.I. è stato anche il fatto che Gubbio è stata la città natale di Walkiria Terradura, partigiana insignita della medaglia d’argento al Valor Militare e alla quale verrà intitolata la sezione. Questo sarà uno dei riconoscimenti con il quale la città eugubina ha ricordato la sua illustre concittadina: poco dopo la sua morte, avvenuta il 5 luglio 2023, il consiglio comunale ne aveva onorato con un minuto di silenzio la sua scomparsa, oltre ad assumere l’impegno di reperire nella toponomastica cittadina uno spazio urbano, una via, piazza o altro, da dedicare alla sua memoria. Impegno riconfermato nella seduta consiliare sulla base di una mozione presentata dall’ex sindaco Goracci. Walkiria Terradura, nei giorni della sua morte, era stata celebrata anche a livello nazionale, con una cerimonia laica nella Sala della Protomoteca del Campidoglio.

"La nascita di una nuova sezione – si legge nel comunicato – è la nascita di un presidio democratico e opererà per coltivare e valorizzare il patrimonio di valori che la società e il territorio di Gubbio portano in sé e sarà forza di contrasto alle spinte divisive presenti nel nostro paese derivanti da una crescente uso di linguaggi e atti che portano in sé elementi di un fascismo storico e di nuova declinazione. A.N.P.I, infatti, non solo difende strenuamente, ma chiede che venga attuata in tutte le sue parti la Costituzione che è nata anche grazie alla Resistenza partigiana".