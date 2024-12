Terni, sul palco Lucilla Agosti : "Format unico e innovativo con Radio 101 e Radio Subasio"

"La città si prepara a salutare il 2025 con un evento di Capodanno dal format unico e innovativo, una grande festa di spettacolo e intrattenimento grazie alla collaborazione con due grandi network radiofonici nazionali: Radio 101 e Radio Subasio, sotto la supervisione di Mediaset Radio Spa", così Michela Bordoni, assessora comunale a cultura e turismo. "L’amministrazione comunale – continua – è riuscita nell’intento di comporre le esigenze di sicurezza e la rinnovata determinazione di portare a Terni un mix di intrattenimento che vuole richiamare i giovani e i trend più dinamici del panorama musicale. Dj set radiofonici, performance di ballerini professionisti e format esclusivi animeranno Piazza Ridolfi".

Sul palco (in allestimento, nella foto) Lucilla Agosti e Ignazio Failla. "L’evento ha subito un cambio di location da Piazza Tacito a Piazza Ridolfi - aggiunge Bordoni – per superare le criticità elevate in seno al Gos (Gruppo operativo sicurezza ndr) in merito allo svolgimento dell’evento dopo i tragici fatti accaduti in Germania e il ritorno in vigore delle stringenti normative nazionali di sicurezza per gli eventi in piazza, nonostante la location di Piazza Tacito sia stata utilizzata qualche mese fa per le manifestazioni di Umbria Jazz. Tutto il team di tecnici comunali si è speso in questi giorni per assicurare che l’evento si svolgesse secondo gli standard di sicurezza".

Sono state infatti intensificate tutte le misure di sicurezza per consentire lo svolgimento in tranquillità del concerto dell’ultimo dell’anno in Piazza Mario Ridolfi. Installate barriere antintrusione; disposti divieti di circolazione e sosta; emanata l’ordinanza antivetro; impegnate tutte le forze dell’ordine.