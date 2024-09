Terni-Spoleto, “raddoppio“ della tratta ferroviaria

SPOLETO Con la presentazione del progetto , durante un incontro in Regione, è stato fatto un altro passo in avanti per il raddoppio della tratta Terni – Spoleto sulla direttrice Orte – Falconara. Il progetto prevede la realizzazione di una linea a doppio binario tra le stazioni di Terni e Spoleto in variante al tracciato attuale; un’opera complessa dal punto di vista tecnico, in quanto su 23,8 chilometri di lunghezza, circa 17,5 chilometri sono in galleria a doppia canna. Il raddoppio consentirà un notevole incremento di capacità della tratta, dagli attuali 45 treni giorno a 148, e una riduzione importante dei tempi di percorrenza, superiore ai 10 minuti tra Spoleto e Terni. "Il raddoppio della Orte-Falconara, rappresenta un tassello cruciale per la nostra rete infrastrutturale – ha detto la presidente della Regione, Donatella Tesei -. Un’opera fondamentale per lo sviluppo del territorio". "Un risultato, frutto di un impegno costante – ha sottolineato l’assessore regionale Enrico Melasecche - che ha visto questa Giunta regionale, fin dal suo insediamento, parte attiva per la realizzazione di un’opera strategica e prioritaria rimasta per troppi anni solo oggetto di convegni, con un vecchio progetto lasciato decadere e non più rispondente alle attuali normative tecniche né agli obiettivi sfidanti di sviluppo e potenziamento della Orte-Falconara su cui abbiamo a richiesto ed ottenuto la nomina di un commissario nella persona dell’ingegner Vincenzo Macello".