Terni, sequestrata l’area dell’incendio all’Ast. Sempre gravi le condizioni dell’operaio ustionato

Terni, 11 marzo 2025 – Mentre restano molto gravi le condizioni dell’operaio 26enne rimasto ustionato nell’incendio avvenuto nella serata di lunedì 10 marzo a Terni nelle acciaierie Ast,

Il sostituto procuratore di Terni, Marco Stramaglia ha disposto il sequestro del veicolo interessato dal fuoco e della zona dove è accaduto l'incidente nel quale è rimasto gravemente ustionato il giovane operaio dipendente della società finlandese Tapojärvi.

L'intervento dei vigili del fuoco

Su quanto successo sono infatti in corso accertamenti della magistratura ternana, guidata dal procuratore Andrea Claudiani. I rilievi che verranno contenuti nei tempi strettamente necessari, per consentire una ripresa delle attività. Visto che il sequestro ha imposto uno stop operativo che si è aggiunto allo sciopero dichiarato dai sindacati. Dal punto di vista della polizia giudiziaria, il lavoro vede impegnati i vigili del fuoco di Terni, la Usl Umbria 2 ed i carabinieri.

"L'incidente accaduto lunedì sera presso il parco scorie dello stabilimento, che ha coinvolto un dipendente di Tapojärvi, ha profondamente colpito la nostra azienda. Esprimiamo la massima solidarietà e vicinanza al giovane lavoratore coinvolto e alla sua famiglia in questo momento così drammatico. Il nostro pensiero va innanzitutto a lui e alla sua famiglia con l'augurio di un pieno recupero": lo si legge in una nota diffusa della società finlandese dopo l'incidente sul lavoro avvenuto presso l'acciaieria di Terni. "Alla luce di quanto accaduto - prosegue Tapojärvi -, stiamo collaborando pienamente con Arvedi Ast e le autorità competenti per accertare le dinamiche dell'incidente. Ribadiamo il nostro fermo impegno per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori di Tapojärvi".