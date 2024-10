Terni, rapina violenta in strada: arrestato il bandito

Terni, 17 ottobre 2024 – Arrestato dai carabinieri l’autore della violenta rapina in strada messa a segno nei confronti di una donna di 39 anni, lo scorso 3 ottobre. In esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di rapina aggravata, emessa dal gip sulle risultanze investigative dell’Arma, è finito in manette un 39enne nigeriano, già richiedente asilo, pregiudicato e senza fissa dimora. La vittima era stata aggredita in via Breda nel primo pomeriggio, nel tentativo di difendersi era stata colpita con pugni al volto e minacciata con un taglierino. Il malvivente gli aveva sottratto la borsa contenente 700 euro. Grazie anche alla precisa descrizione del rapinatore fatta dalla vittima e mediante la visione delle telecamere di sorveglianza della zona, i carabinieri hanno identificato l’uomo. Le indagini hanno anche analizzato i tabulati telefonici.