Terni Comics 2024. Torna la fiera del fumetto e della cultura “nerd“

È deciso: dopo il successo della prima edizione, “Terni Comics“, la fiera del gioco, del fumetto e della cultura nerd, tornerà in città: l’appuntamento è per il 7 e l’8 settembre al PalaTerni. L’edizione 2024, organizzata da Visione Umbra, in collaborazione con le associazioni locali Nel Grimorio e Geek Out, promette già di superare tutte le aspettative con una line up di artisti, ospiti e creators di fama nazionale e internazionale, uniti ad un ricco programma di eventi. "Il PalaTerni – dicono i promotori – sarà il cuore pulsante dell’evento e offrirà lo spazio ideale per immergersi nell’atmosfera della cultura nerd ed ospitare una vasta gamma di attività, incontri, workshop, Meet & Greet, spettacoli, cosplay contest e tante novità che verranno annunciate nei prossimi mesi. La locandina ufficiale dell’evento è curata dall’artista Federico Mele, rinomato illustratore, autore e docente alla Scuola Romana dei Fumetti. Per il Terni Comics, Mele ha riletto in chiave nerd uno dei simboli iconici della città di Terni: la Pressa idraulica situata di fronte alla stazione dei treni. Una grande novità del 2024 riguarderà i biglietti della fiera. Gli organizzatori hanno deciso di lanciare una speciale prevendita Early Bird per permettere agli appassionati di accedere all’evento ad un prezzo ridotto. La prevendita, online già dal 9 maggio, include anche un biglietto premium: il “vip pass“, per vivere il Terni Comics in maniera esclusiva. Con la varietà di ospiti ed eventi offerti, il Terni Comics si propone di offrire un weekend imperdibile per gli appassionati dell’universo nerd.