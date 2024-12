Ternana, sono giorni cruciali. Domani la discussione del ricorso

Tutto sotto l’albero. Le Fere hanno conquistato la vetta con un’inarrestabile progressione, affiancando il Pescara che perde colpi. La Virtus Entella tiene il passo. Prima di Natale potrebbero esserci ulteriori fondamentali sviluppi nell’avvincente battaglia. Il primo appuntamento riguarda esclusivamente la Ternana ed è quello di domani presso la Corte Federale d’Appello dove sarà discusso il ricorso presentato dalla società rossoverde contro la penalizzazione di due punti. Per la squadra di Abate il campo tornerà a parlare domenica alle 15, quando al “Liberati“ andrà in scena lo scontro diretto con la Virtus Entella. Si conoscerà già l’esito di Campobasso-Pescara in programma il giorno precedente (ore 19.45). Per la sfida con il team di Gallo (l’ex mister rossoverde sarà out per squalifica come l’attaccante Castelli) tornerà a disposizione Capuano che ha scontato la giornata di stop. Vedremo se rientrerà almeno per la panchina uno tra Corradini e Mattheus. Sarà ancora out Tito. Sono da verificare le condizioni di Cianci che è uscito per infortunio sabato scorso. La prima giornata di ritorno (poi il campionato osserverà un turno di sosta) prevede Pescara-Ternana domenica 22 alle 19.30, preceduta alle 15 dalla partita che la Virtus Entella disputerà sul campo del Milan Futuro.

"Tanti ragazzi stanno dando il massimo e stringendo i denti – sottolinea Ignazio Abate – e contro la Pianese è stata ancora la vittoria del gruppo. Nei due giorni liberi dobbiamo recuperare bene a livello mentale. Domenica mi auguro di vedere lo stadio pieno, perché questi ragazzi se lo meritano". Lo spirito di squadra è sottolineato anche dal capocannoniere del girone Emanuele Cicerelli che sta vivendo una grande annata a suon di giocate e gol d’autore: "Senza questa coesione non avrei fatto così bene – spiega il bomber – e sono orgoglioso di far parte di questo gruppo. A Terni ho trovato un ambiente molto ospitale e un allenatore che si sposa con il mio modo di giocare. Abbiamo fatto grandi passi in avanti sotto l’aspetto della maturità. Quando c’è l’intesa, viene fuori al di là del modulo e in campo facciamo esattamente quello che proviamo in settimana".

Settore giovanile. L’Under 17 di Marco Di Loreto vince 3-0 in casa contro l’Audace Cerignola (gol di Angher, Bruti e Rivelli) e resta in vetta al girone C.