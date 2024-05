Ternana, questa è la settimana più importante. Bandecchi: "Voglio sostenere la gestione col 5%"

Inizia la settimana del dentro o fuori della Ternana dalla Serie B mentre Stefano Bandecchi, ex presidente del club rossoverde e attuale Sindaco di Terni, offre la propria disponibilità a sostenere nella misura del 5% la gestione economica della società guidata da Nicola Guida. Nei prossimi giorni, insomma, sarà in gioco un pezzo fondamentale del futuro della Ternana che ha come assoluta priorità quella di raggiungere l’obiettivo della salvezza per mantenere il titolo sportivo del campionato cadetto, di massima importanza anche sotto il profilo finanziario. In tal senso c’è da registrare l’intervento di Bandecchi che ieri, intervistato da “TernanaTime“ in occasione della presentazione dell’iniziativa denominata “Rosa Città di Terni“, dopo essersi soffermato sull’attività della Ternana Women da egli stesso presieduta e che sta lottando per la promozione nella Serie A femminile, ha rivolto il proprio pensiero alla squadra maschile.

"In questo momento – ha detto Bandecchi – Guida ha altri pensieri perché deve concentrarsi sulla salvezza. Quest’anno ha speso quello che ha speso in quanto non ha risparmiato risorse, ma se lo vorrà nella prossima stagione sportiva potrà contare anche sul mio sostegno perché sono intenzionato a dare un contributo, seppur piccolo, alla gestione della Ternana che è l’unica squadra del mio cuore. Chiederò a Guida, infatti, di poter partecipare con una quota del 5% alla gestione economica della società". Inoltre, interpellato sul progetto stadio-clinica, Bandecchi ha detto che "Guida è pronto. Farà lo stadio e io la clinica". La squadra, intanto, continua a lavorare a porte chiuse per la sfida-salvezza coi galletti e nel pomeriggio (ore 14.30) si ritroverà al “Taddei“ per un’altra seduta di allenamento. A meno di imprevisti, il tecnico Roberto Breda dovrebbe confermare la formazione schierata nel match dell’andata. L’unico dubbio, probabilmente, sussiste a centrocampo perché se la squadra avversaria dovesse schierarsi con il 4-3-3 si aprirebbe teoricamente un ballottaggio tra Kees De Boer e Giacomo Faticanti. Oggi, a partire dalle 16, scatterà la prevendita libera dei biglietti per assistere alla gara contro i galletti baresi. I tifosi rossoverdi sono mobilitati da giorni e si prevede un afflusso record al “Liberati“ per sostenere le fere nella gara che vale la B. Come noto, per motivi di ordine pubblico la trasferta a Terni è stata vietata a coloro che risiedono in Puglia.

Qui Bari. Domenica di lavoro anche per il Bari. In casa biancorossa rimangono sotto osservazione le condizioni fisiche della mezzala di centrocampo Malcolm Edjouma e del laterale Abdoul Guiebre che sono rimasti ai box nella gara di andata del play-out. Il tecnico Federico Giampaolo dovrà verificare se poterli almeno convocare per il decisivo confronto in programma giovedì sera al “Liberati“.