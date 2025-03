Ternana, occhi già alla gara contro la Spal. Aloi: "Grande intesa, pronti a combattere"

Distanze dimezzate e due turni, derby inclusi, che avranno grande peso specifico nella lotta al vertice. Ternana e Virtus Entella torneranno in campo lunedì prossimo, entrambe alle 20.30, contro team assetati e tutt’altro che dimessi. I rossoverdi faranno visita alla Spal, reduce dalla vittoria di Piancastagnaio. Abate non potrà contare su Aloi, per il quale l’ammonizione rimediata contro il Sestri Levante ha fatto scattare la squalifica. Sono da verificare le condizioni di Martella, che martedì nell’intervallo è rimasto negli spogliatoi per un fastidio al quadricipite femorale. Tito è entrato in diffida, aggiungendosi a Cicerelli, Fazzi, Maestrelli, Millico e Vallocchia. Multa di 400 euro per la società rossoverde a causa del fumogeno lanciato dai tifosi della Curva Est nel secondo tempo. La Spal non avrà il portiere titolare Galeotti e l’attaccante Parigini, fermati dal giudice sportivo (rispettivamente tre giornate e una). La Virtus Entella giocherà in casa il derby con il Sestri Levante che a Terni ha confermato solidità e voglia di non mollare in ottica-salvezza. Domenica 23 marzo l’Umbria sarà protagonista assoluta: per i rossoverdi derby al “Liberati“ con il Perugia rilanciato da Cangelosi, liguri attesi dal Gubbio rilanciatosi in zona playoff. Per Abate è una fase caratterizzata dall’obbligo di distribuire in modo ottimale le energie del gruppo. Continua dunque a essere molto importante il contributo di calciatori come Salvatore Aloi, anche autore di gol belli e pesanti, vedi quello decisivo con il Sestri e quello con la Torres, senza dimenticare in precedenza quello del pareggio in inferiorità numerica con la Virtus Entella. "Abbiamo dimostrato di essere pronti alla battaglia – spiega il centrocampista – e dobbiamo restare sereni continuando ad allenarci come stiamo facendo. Siamo tutti ottimi giocatori anche in mezzo al campo e ci adeguiamo alle scelte di Abate facendoci trovare sempre pronti. Tra tutti noi c’è sempre grande intesa". La squadra ha ripreso ad allenarsi ieri mattina al "Taddei". Oggi giorno di riposo, domani seduta a porte chiuse all’antistadio alle 14.30.

Prevendita Spal-Ternana. Nessuna limitazione per il settore ospiti. Biglietti disponibili fino alle 19 di domenica su VivaTicket, online e nei punti vendita, costo 12 euro (8 euro ridotto donne e under 18). Per i disabili 80-100% senza diritto di accompagnatore l’acquisto è possibile solamente contattando [email protected]. Il giorno della gara non sarà consentita la vendita per il settore ospiti.