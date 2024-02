Ternana, l’appello di mister Breda ai suoi: "Concentrati e non abbassiamo la guardia"

Unità del gruppo, unità di intenti e massima concentrazione. Questo, in sintesi, il Breda-pensiero dopo la bella quanto convincente vittoria nella trasferta a Reggio Emilia che ha aperto alla Ternana un canale più ampio verso la salvezza. "In questo momento – ha detto il tecnico delle Fere – tutti dobbiamo essere votati alla causa comune, lavorando per il bene della squadra con la consapevolezza che la cosa più importante è proprio l’obiettivo del gruppo nel quale, poi, c’è anche la possibilità di esaltare le qualità dei singoli. Altra cosa di fondamentale importanza – ha proseguito Breda – è quella di non abbassare la guardia. Infatti, la vittoria conquistata in casa di una squadra difficile da affrontare come la Reggiana non ha ancora risolto nulla, perché nelle zone basse la classifica rimane cortissima e le compagini coinvolte nella dura lotta per rimanere in Serie B sono raccolte in pochissimi punti. Ora dobbiamo dare continuità al successo di Reggio Emilia, dove la Ternana ha dato un segnale importante e soprattutto ha conquistato punti preziosissimi". Continuità significa battere il Lecco sabato prossimo al “Liberati“ (a partire dalle 16.15), in un altro scontro diretto fondamentale per la salvezza. "Ci attende un’altra partita cruciale – ha rilevato il tecnico rossoverde – che dovremo affrontare con la rabbia, la personalità e l’intensità con le quali abbiamo giocato in casa della Reggiana". La preparazione alla gara coi lombardi comincerà oggi pomeriggio (alle ore 14.30) dopo la domenica di riposo concessa da Breda alla squadra.

L’allenamento è programmato al “Taddei“ e si svolgerà a porte aperte. In gruppo dovrebbe rientrare a lavorare a pieno regime il difensore Ange N’Guessan, mentre saranno da verificare le condizioni dei centrocampisti Niklas Pyyhtia e Federico Viviani, che la scorsa settimana hanno svolto lavoro personalizzato, e di Costantino Favasuli il quale è ancora in convalescenza post operatoria. Sotto osservazione anche l’attaccante Filippo Distefano che all’ultimo momento è stato costretto a saltare la trasferta a Reggio Emila a causa di un attacco febbrile.

Primavera: I rossoverdi hanno perso 2 a 0 nella difficile trasferta con la capolista Cesena, ancora imbattuta in casa, che ha realizzato un gol per tempo. Sabato prossimo la squadra di Salvatore D’Urso ospiterà la Virtus Entella, quinta in classifica a +4 dalle ferette.