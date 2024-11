Ternana esagerata, cinquina alla Lucchese. E la vetta della classifica adesso si avvicina

TERNANA

5

LUCCHESE

0

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi; Donati (27’st Casasola), Loiacono, Capuano, Tito; Corradini (17’st Aloi), de Boer; Romeo, Curcio (27’st Martella), Cicerelli (27’st Donnarumma), Cianci (41’ st Patanè). A disp.: Vitali, Maestrelli, Carboni, Mattheus, Ferrante. All.: Abate.

LUCCHESE (3-5-1-1): Coletta; Frison, Fazzi, Cartano (16’st Sabbione); Quirini (38’st Botrini), Catanese, Tumbarello, Visconti, Antoni (16’st Gemignani); Saporiti (38’st Leone); Magnaghi (38’st Costantino). A disp.: Allegrucci, Dumbravanu, Gasbarro, Djibril, Selvini, Ndiaye, Sasanelli. All.: Gorgone.

Arbitro: Pezzopane de L’Aquila.

Marcatori: 11’pt e 40’pt Cicerelli, 12’st Corradini, 37’st Donnarumma, 44’st Casasola.

Note: Ammoniti: Corradini, Saporiti, Frison. Recupero: 1’, 3’. Spettatori: 4.375 (di cui 1.757 abbonati e 151 ospiti), incasso totale € 24.484,00

I rossoverdi tornano alla goleada. In classifica si avvicinano di nuovo al Pescara e superano la Torres insieme alla Virtus Entella. Abate torna a proporre Cicerelli e Romeo del tutto recuperati, Cianci al rientro dalla squalifica e Loiacono preferito a Maestrelli. Gorgone ritrova per la panchina Sabbione e Gasbarro. In attacco, Magnaghi è preferito a Costantino. C’è il minuto di silenzio nella Giornata mondiale dedicata alle vittime della strada a cui aderisce anche la Serie C.

A inizio gara c’è una girata di Loiacono a fil di palo. Sull’altro fronte un cross di Antoni arriva pericolosamente davanti alla porta dove Tito è provvidenziale nel deviare in angolo. Fere in vantaggio all’11’ con Cicerelli che dal vertice si accentra e realizza con un destro imparabile sul palo lontano. La Lucchese tenta la reazione. C’è un importante chiusura di Loiacono su Saporiti. Quirini sfugge a Tito sulla destra, mette al centro e sul destro di Magnaghi è decisivo Vannucchi.

Al 40’ Cianci riceve in area, chiede un fallo, gli avversari chiedono un controllo di braccio dell’attaccante, la difesa che non spazza e Cicerelli fa il bis realizzando il suo 9° gol in campionato. Coletta evita il 3-0 su un grande sinistro di Cianci e si ripete a inizio ripresa su un Curcio servito da Cianci. Il terzo gol è di Corradini al 12’ da centro area, dopo pregevole combinazione Cicerelli-Tito. Magnaghi impegna Vannucchi con un destro da 20 metri. Coletta salva su Romeo. Il 4-0 è di Donnarumma, che servito in profondità da Aloi supera con classe Coletta in uscita. Casasola realizza di testa il 5-0 su assist di Donnarumma su azione d’angolo.