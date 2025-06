Ternana: Cicerelli è il sogno nel cassetto. Torna a Catania, ma per lui le sirene della B

Un reparto offensivo di grande esperienza, in ogni caso da completare. È quello attualmente in rosa, aspettando la lunga sessione di calciomercato che di certo andrà a determinare qualche novità. Rispetto alla stagione 2024/2025 c’è per ora soltanto una partenza, pesantissima, quella di Emmanuele Cicerelli che torna al Catania per fine prestito. La trattativa per riportarlo in maglia rossoverde, ammesso che sia in atto, appare molto complicata e non sarà facile trovare sul mercato un pari ruolo che possa replicarne il pazzesco rendimento, vedi 19 gol e una decina di assist. A sfavore della Ternana ci sono le sirene che per il calciatore cantano dalla Serie B.

Alcune voci continuano a indicare anche la Juve Stabia di Ignazio Abate, seppure la linea del diesse delle “vespe“ Matteo Lovisa si basi molto sulla valorizzazione e sulla patrimonializzazione dei calciatori. Cicerelli non è giovanissimo (classe ’94) e tra l’altro il Catania, dopo averlo lasciato partire con facilità la scorsa estate, starebbe anche valutando l’ipotesi di trattenerlo per farne uno dei punti di forza del team di Mimmo Toscano che vuole puntare alla promozione. La Ternana potrebbe far leva sul grande affetto (ricambiato) che il “Cice“ ha sempre palesato e continua a rivelare per la piazza rossoverde.

A favore si può aggiungere anche la permanenza del suo grande amico Pietro Cianci, con cui ha avuto una grande intesa e per il quale entro domani la Ternana dovrà formalizzare proprio con il Catania l’opzione di riscatto che sembra già concordata. Restando in tema attaccanti, in rosa ci sono Alessio Curcio, Alfredo Donnarumma, Alexis Ferrante, Enrico Brignola e Vincenzo Millico. Si aggiungono Pietro Rovaglia, Gabriele Capanni e Ottavio Garau che rientrano dai prestiti e le cui chance di restare alla corte di Fabio Liverani sembrano molto esigue. I riflettori sono dunque puntati sui primi cinque, per i quali, considerando la mancata promozione e dunque il discorso-budget, potrebbe essere necessario parlare di futuro e ingaggio, come del resto per vari calciatori degli altri reparti.

Il contratto di Curcio e Donnarumma vede scadenza 30 giugno 2026, quello di Ferrante, Brignola e Millico 30 giugno 2027. Si tratta di calciatori che per qualità e caratteristiche tecniche possono generare interesse in molti team. Ferrante e Millico sarebbero già seguiti rispettivamente da Livorno e Casarano, neopromosse intenzionate a rinforzarsi in modo adeguato.