Tentati furti in casa: appello ai ladri: "Nulla di valore, non venite più"

"Gentili signori ladri", inizia così il messaggio, scritto a mano, che una famiglia è stata costretta ad affiggere sul portone del proprio appartamento dopo aver subito, per due volte nel giro di pochi giorni, un tentativo di irruzione da parte dei ladri. L’appartamento è in uno stabile della centrale zona di via Battisti e i ladri sono entrati in azione in due giorni non comuni: l’8 e il 24 dicembre, festa dell’Immacolata e vigilia di Natale. Nel primo caso i malviventi sono anche riusciti a entrare, ma quando si sono accorto che in casa c’era qualcuno si sono allontanati; nel secondo il portoncino blindato ha retto l’assalto. In un post su Facebook la proprietaria ha denunciato la situazione, emblematica purtroppo di tanti palazzi del centro e delle periferie in cui si aggirano malintenzionati di tutti i tipi, ladri soprattutto ma anche truffatori che puntano a colpire in particolare gli anziani. "Gentili signori ladri – si legge appunto nel messaggio – che avete provato a farci visita sia l’8 che il 24 dicembre (forse volevate farci gli auguri di Natale ma non ne siamo sicuri), nel caso torniate di nuovo a trovarci vorremmo informarvi che l’oggetto di maggior valore che potreste trovare in questa casa lo avete già abbondantemente sfasciato, ovvero il portoncino blindato che avete provato a scassinare in ogni barbaro modo"

"Siamo molto dispiaciuti di informarvi - si legge ancora – che non possediamo gioielli, quadri o mobili di valore quindi se pensate valga ancora la pena rischiare per rubare quattro stracci, neanche firmati fate pure, ci mancherebbe, ognuno del resto ha i suoi gusti. Diversamente invece vi saremmo grati se ci lasciate finalmente in pace per finire queste festività un po’ tranquilli. Nonostante tutto vi facciamo tanti auguri, probabilmente ne avete bisogno anche voi". Per quanto riguarda i furti i abitazione, Terni si piazza in un per nulla invidiabile 27esimo posto nella classifica delle province italiane stilata dal Sole 24 Ore nella tradizionale analisi della qualità della vita. Il Ternano “sale“ di ben quattordici posizioni rispetto al 2023 e registra 313 denunce di furto in abitazione per centomila abitanti, a fronte di una media italiana che si colloca a 234 denunce.

Ste.Cin.