Tentata rapina nel locale del centro. Preso bandito armato di cacciavite

Tentata rapina, sventata dal titolare che ha ingaggiato una colluttazione con il malvivente, armato di cacciavite, intorno alle 22.30 di mercoledì in un locale di via Umberto I. La reazione del titolare del locale ha anche permesso ai poliziotti di bloccare il malvivente nella flagranza del reato. Il bandito, infatti, ha fatto irruzione nell’esercizio commerciale del centro brandendo il cacciavite e ha provato a farsi consegnare l’incasso dal titolare, minacciandolo. L’intervento degli agenti del commissariato, coordinati Adriano Felici, richiamati da alcuni passanti, ha permesso l’arresto in flagranza dell’uomo per il reato di tentata rapina aggravata. Il rapinatore, successivamente identificato per un 35enne già noto alla polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona, poco prima delle 23 era entrato infatti in un ristorante del centro storico ed aveva iniziato a minacciare con un cacciavite il titolare dell’esercizio, per farsi consegnare gli euro che erano stati incassati nel corso della giornata. Il titolare però si è riufiutato di consegnare la somma e tra i due è scattata una colluttazione. Qualche passante ha visto la scena e ha chiamato la polizia. L’equipaggio della volante ha trovato i due uomini ancora impegnati nella colluttazione. Dopo aver separato le parti e aver contenuto l’aggressore, gli agenti hanno accertato che nessuno dei due fosse rimasto ferito, quindi hanno condotto il 35enne negli uffici del commissariato. Ricostruita compiutamente la dinamica dell’episodio, l’uomo è stato tratto in arresto in flagranza per il reato di tentata rapina aggravata. Su disposizione della Procura è stato quindi condotto nel carcere di Spoleto, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nella serata di mercoledì le vie del centro storico non erano particolarmente affollate, ma per fortuna l’episodio ha destato l’attenzione dei passanti che hanno appunto chiamato la polizia. La tempestività dell’intervento ha fatto sì che non fosse necessaria l’ambulanza, con la colluttazione interrotta dagli agenti prima che la situazioone potesse degenerare.

Alessandro Orfei