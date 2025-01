Tenta un furto in casa. Arrestato in flagranza

NOCERA UMBRA – Intervento dei Carabinieri della stazione di Nocera Umbra, che lo scorso venerdì hanno arrestato un 29enne di origini tunisine in flagranza di reato. L’uomo è ritenuto responsabile di tentato furto aggravato in abitazione, dopo essere stato sorpreso poco prima di darsi alla fuga con la refurtiva. Tutto parte il 10 gennaio, quando al 112 veniva segnalata una persona sospetta che si era introdotta all’interno della pertinenza di un’abitazione privata ove erano custodite auto, moto d’epoca e attrezzi da lavoro. I militari, giunti tempestivamente sul posto, hanno verificato che l’uomo, ancora all’interno, aveva scassinato la serratura della porta d’ingresso del locale. Il tunisino, fermato ed identificato immediatamente, aveva già accumulato della refurtiva in prossimità della via di fuga che si era creato, poi restituita al legittimo proprietario. In seguito agli accertamenti, il 29enne è risultato senza un’occupazione stabile e la situazione è stata aggravata dai precedenti di polizia che il malvivente aveva accumulato negli anni precedenti. Il Giudice ha convalidato l’arresto.