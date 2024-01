Tenta di togliersi la vita, viene salvato dai carabinieri

TODI - Poteva finire in tragedia, ma è andata bene a un uomo che ha cercato di togliersi la vita ma che è stato salvato dai carabinieri. I militari del Norm della Compagnia di Todi lo hanno soccorso all’interno della propria abitazione, riuscendo ad evitare il peggio. L’uomo con problemi familiari, dopo aver telefonato ad uno dei due figli per un ultimo saluto, ha tentato di tagliarsi le vene utilizzando un coltello a serramanico. Il caso ha voluto che i carabinieri siano stati avvisati da alcuni familiari che avevano scoperto l’insano gesto e che siano intervenuti immediatamente, trovando l’uomo nella vasca da bagno, in una pozza di sangue. Quasi esanime. Le sue condizioni apparivano disperate ma gli uomini dell’Arma non si sono scoraggiati. Uno dei militari ha utilizzato la cintura dei pantaloni come "laccio emostatico attorno all’avambraccio sinistro dell’uomo e, grazie alla compressione esercitata sulla ferita, è riuscito a fermare il sanguinamento. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha prontamente trasportato l’uomo in ospedale. S.F.