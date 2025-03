Tende “glamping“ abusive. I carabinieri denunciano il titolare di un agriturismo

In un agriturismo situato nel comune di Città di Castello erano spuntate tre tende glamping, un camminamento in legno e una vasca idromassaggio, tutto costruito senza autorizzazioni. Ora il titolare è stato denunciato e l’area, una zona boschiva di circa 3mila metri quadrati, posta sotto sequestro.

I carabinieri del Nucleo forestale durante un controllo hanno riscontrato, in una zona verde limitrofa a una struttura ricettiva agrituristica, la presenza delle tre tende modello “Glamping“, prive delle autorizzazioni. "Le tre strutture, di recente costruzione – si legge in una nota – erano state posizionate su piattaforme quadrate in legno teak e permettono l’alloggio da un minimo di due a un massimo di cinque persone ciascuna, inoltre sono risultate complete di allacci elettrici, gas e scarichi d’acqua".

In base a quanto riscontrato dai militari, nella zona adiacente a ogni struttura, collegato da un piccolo camminamento "era stato inoltre creato un ulteriore basamento, sempre in teak, dove è stata posizionata una vasca idromassaggio". I carabinieri hanno predisposto ulteriori approfondimenti svolti con i tecnici del Comune dai quali è emerso che le tre tende erano state installate "in assenza di autorizzazioni edilizie e in violazione delle norme paesaggistiche che vietano la realizzazione di opere in zone boscate", si legge ancora.

L’area dove sorgono le tre strutture, di circa 3mila metri quadrati, è stata dunque posta sotto sequestro e il titolare della struttura denunciato all’autorità giudiziaria per aver violato le norme del Testo unico del paesaggio.