Tempio della Consolazione e i “Luoghi del cuore“

Vota, e fai votare, il Tempio della Consolazione, monumento simbolo della città di Jacopone. Non è uno dei tanti slogan elettorali diffusi in questi giorni, alla vigilia delle elezioni regionali, ma la possibilità, concreta, attraverso il voto di eleggere la Consolazione quale “Luogo del Cuore“. Il programma nazionale per i luoghi italiani da non dimenticare, promosso dal Fai in collaborazione con Intesa Sanpaolo, compie 20 anni con una nuova veste di comunicazione. Undici milioni di voti raccolti, più di 39.000 luoghi votati, 163 progetti di tutela, restauro e valorizzazione in tutte le regioni italiane: attraverso i suoi venti anni di storia, “I Luoghi del Cuore“ si confermano quale il più importante strumento di sensibilizzazione sul valore della cultura a livello nazionale. Il programma nazionale è articolato in due fasi, il censimento e il bando: il censimento permette di candidare e votare i luoghi da non dimenticare; il bando mette a disposizione dei luoghi una serie di contributi economici per alcuni progetti ‘ad hoc’ da realizzare. Tra i vari luoghi, dal 17 settembre al 14 aprile 2025, sarà possibile votare anche il bramantesco Tempio di Santa Maria della Consolazione al link seguente: https://fondoambiente.it/luoghi/tempio-della-consolazione?ldc L’Etab “La Consoalzione“, proprietaria del Tempio, rende noto che è possibile diventare punto di raccolta dei voti e che particolari programmi sono previsti per le scuole.

Susi Felceti