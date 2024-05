Tele Galileo torna sul digitale terrestre: nuovi obiettivi e prospettive per la storica emittente ternana

TERNI – Dopo tre anni Tele Galileo torna sul digitale terrestre (canale 114). Il nuovo volto e gli obiettivi della storica emittente, nata nel 1978 in parallelo a Radio Galileo grazie a Franco Allegretti e Giorgio Brighi, sono stati illustrati nella sala consiliare di Palazzo Spada da Sandro Corsi, presidente della società cooperativa di comunità “Nuova Galileo“, affiancato da componenti del cda, redattori e collaboratori. "Il percorso – spiega Corsi – è iniziato acquisendo la radio (canale tv 750, ndr), per la quale una rilevazione gennaio-marzo 2024 indica la notevole media giornaliera di 13-14 mila ascoltatori. Abbiamo avuto un gruppo di soci sovventori e la governance ha un’età media molto più bassa rispetto alla precedente. Vogliamo coinvolgere la città, anche come volontariato. Siamo aperti a tutti. È consentito anche l’ingresso di un soggetto pubblico. Nel percorso è stata fondamentale la disponibilità di Franco Allegretti. Dobbiamo sistemare gli studi (sempre a Corso Tacito, ndr). Per ora ci concentreremo sullo sport e sulla storia della città. Vivremo soltanto di reali entrate e non di altri finanziamenti". Nel cda ci sono anche Ottavia Brighi (vicepresidente) e Alessandra Pernazza. Il direttore è Maurizio Moriconi, il responsabile della redazione sport Lorenzo Pulcioni, i collaboratori Alberto Francioli, Emanuele Bellicci, Nadia Camilli e Francesco Allegretti. Ieri mattina, oltre agli operatori dell’informazione c’era una delegazione della Ternana Calcio (il direttore operativo-gestionale D’Aniello, il responsabile comunicazione Modestino, il responsabile marketing Salvati).

Augusto Austeri