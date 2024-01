Tecnologia e procedure

Comune di Foligno sempre più tecnologico. Dal 5 dicembre scorso, le richieste concernenti i pareri di massima in materia edilizia, i pareri preventivi della Commissione comunale per la qualità architettonica e per il paesaggio e le richieste di riscatto area e/o rimozione dei vincoli su aree Peep, sono inserite tra le istanze attivabili con l’utilizzo della piattaforma Suape 3.0. Tali procedure sono presenti nel ramo locale “Altri procedimenti“ (procedimenti locali). In particolare le richieste inerenti ‘parere preventivo’. spiega l’amministrazione, sono presenti nel ramo ediliza e le istanze per lo ‘svincolo-diritto di superficie-Peep’, sono presenti nel ramo ’edilizia convenzionata’ per richiesta di riscatto area e/o rimozione vincoli. Dal primo febbraio, sottolinea il Comune, le istanze presentate via Pec o con modalità diversa rispetto al portale Suape saranno dichiarate irricevibili. "Solo in casi eccezionali e debitamente comprovati, connessi a un mancato funzionamento del sistema, il responsabile del Suape potrà autorizzare la presentazione delle richieste secondo altre modalità". La piattaforma Suape-online è accessibile all’indirizzo suape.regione.umbria.it/foligno. Le istruzioni per l’accesso al portale Suape 3.0sono accessibili dal sito internet del Comune.