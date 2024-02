Teatro, Laetitia Casta conquista Solomeo

Una giornata, anzi due giornate molto “particolari“ sul palco del Cucinelli che torna ad ospitare nella sua stagione il più raffinato e intenso teatro internazionale. Forti emozioni, sabato e domenica a Solomeo, per la prima italiana di “Une journée particulière“, adattamento teatrale, coprodotto dallo Stabile umbro, del celeberrimo film di Ettore Scola: nei ruoli resi immortali da Sophia Loren e Marcello Mastroianni ci sono adesso Laetitia Casta (che a 16 anni sfilò come modella proprio per la maison Cucinelli) e Roschdy Zem (insieme nella foto), attore visto in tanti film francesi. Diretti dalla regista Lilo Baur, i due artisti hanno conquistato il pubblico in uno spettacolo molto applaudito e apprezzato, capace di riprodurre anche nella lingua francese le atmosfere, le tensioni, le speranze e i dolori della storia raccontata dalla pellicola del ’77. Un (nuovo) incontro tra due solitudini si materializza in palcoscenico, sullo sfondo della Roma del 6 maggio 1938, mentre Hitler incontrava Mussolini: quello di Antonietta, casalinga e madre di sei figli e di Gabriele, giornalista sportivo omosessuale che nell’arco di “una giornata particolare“ trovano spazi sconosciuti di condivisione, grazia e libertà e, perché no, amore. Lei con la sua angoscia di donna ignorante e di moglie tradita, lui con il dolore legato alla sua sessualità in una società virile e misogina. Note di merito per la bellissima scenografia mobile che rievoca gli interni delle case dei due protagonisti e la terrazza, arricchita da proiezioni e dall’impianto sonoro con voci e suoni sullo sfondo.

S.C.