Teatro degli Illuminati. Sono di scena le scuole

Sta per partire la seconda stagione di “Teatro a Scuola“, la rassegna 2024 dei laboratori delle scuole di Città di Castello, che si svolgerà da domani al 6 giugno agli Illuminati. In cartellone ci sono 13 spettacoli cui hanno aderito tutti gli istituti superiori e i plessi scolastici del territorio. Nella rassegna confluiscono e trovano una cornice comune i laboratori teatrali promossi nell’anno didattico. Ad aprire la rassegna sarà domani il Liceo Plinio il Giovane in occasione della Notte nazionale del Liceo alle 18 con lo spettacolo “La stirpe di Tebe“, uno dei tanti eventi inseriti nella programmazione della notte del Liceo che si svolge nel palazzo comunale. Mercoledì 24 aprile alle 21 il Polo tecnico Franchetti Salviani, presenterà “La notte delle mille cenerentole“. Il 30 aprile la scuola di Userna mette in scena “Pinocchio“, poi la primaria di La Tina sezione A e di Lerchi, il 2 maggio e il 13 maggio, presenteranno “Dalla scuola a Sanremo… è un attimo!“. Il 6 maggio tocca al laboratorio teatrale Alighieri-Pascoli con “Lentissimamente andante vivace con brio“, il 14 maggio la primaria San Filippo presenta “Il viaggio di Alice e Leopoldo“. Ancora La Tina sezione B il 15 maggio con “Il viaggio di Ulisse“; quattro giorni dopo l’istituto comprensivo Burri di Trestina presenta “Burrascosamente Giannino“. Il 20 maggio con la primaria San Pio X che mette in scena “Italoviaggio… l’unicità nella diversità!“ quindi la scuola paritaria Sacro Cuore il 22 e 23 maggio presenta “Con gli occhi del cuore“ e “Nessun posto è bello come casa mia“. Il 26 maggio di nuovo le superiori con l’istituto Patrizi Baldelli Cavallotti e “Chi manca è un vigliacco!“ mentre nell’ultimo appuntamento della rassegna il 6 giugno l’istituto San Francesco di Sales metterà in scena “Mary Poppins“.