Teatro a Trevi. Maestri in scena

Si chiama “Shakespeare in Paradise“ ed è lo strepitoso progetto formativo che dal primo luglio al 10 ottobre farà di Trevi "un paradiso in terra per un teatrante". Parola di Daniele Salvo, attore e regista di fama nazionale, curatore del progetto che si terrà a Villa Fabri e che ieri è stato presentato a Perugia. Si articola in sette masterclass della durata di una settimana tenuti da sette maestri del teatro italiano alle prese con altrettante opere shakespeariane. I laboratori, rivolti ad attori professionisti, allievi attori, allievi registi, allievi costumisti, studenti e uditori sono così articolati: Peter Stein (foto) terrà la masterclass su “Giulio Cesare“ dal 10 al 17 settembre; Daniele Salvo in “Re Lear“ 1-8 luglio; Mauro Avogadro “Romeo e Giuletta“ 23-30 settembre; Serena Sinigaglia “La tempesta“12-19 luglio; Matteo Tarasco “Il racconto d’inverno“ 3-10 ottobre; Melania Giglio “Riccardo III“ 5-12 agosto e Daniele Gelsi “Vestire Shakespeare“ 18-21 settembre. "E’ un progetto che fa crescere Trevi a livello culturale e turistico, spero sia il primo step" ha detto il sindaco di Trevi Ferdinando Gemma. Sono oltre 400 le richieste già arrivate, informazioni a: [email protected]