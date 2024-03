Task force contro i furti in casa. Nella rete finisce anche la droga

CITTÀ DELLA PIEVE – Task force contro i furti ma nella rete finisce la droga. A Città della Pieve, negli ultimi giorni, è stato condotto un servizio coordinato che ha visto l’impiego di equipaggi di Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri. Ciò al fine di contrastare il fenomeno dei reati predatori in danno di abitazioni. Nei controlli a tappeto è stato sorpreso, in stato di ebbrezza alcolica, un conducente con tasso alcolemico pari a 1,24 g/l, cui è conseguito l’immediato ritiro della patente di guida. Durante le operazioni sono stati complessivamente rinvenuti 13 grammi di hashish e 6 di cocaina e una dose di eroina, il tutto sequestrato amministrativamente e segnalati 7 assuntori. Due pievesi, sottoposti a perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso complessivamente di 20 grammi di hashish e un bilancino: il conducente è stato deferito in stato di libertà alla Procura per il reato di spaccio.