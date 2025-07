Concorso Esa: "Perché inserito il limite d’età?"

Fabio Viventi, capogruppo consiliare di Forza Italia, ha presentato una interrogazione urgente, con richiesta di risposta scritta, sull’avviso di selezione pubblica per titoli ed esami emanato dall’Esa srl Ecoservizi Appennino. La società, di proprietà esclusiva del Comune, gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed opera anche in diversi altri settori connessi alla gestione comunale, vuole formare una graduatoria per il reclutamento di "impiegati dell’area contabile e finanziaria, addetti ad attività amministrative/contabili e fiscali riferite alla gestione aziendale, alla predisposizione del bilancio e di tutti gli adempimenti contabili, finanziari e fiscali, assistenza di organi societari, controllo costi aziendali, predisposizione budget, cura riscossioni e pagamenti"; ed ha posto il limite di età "non superiore ai 45 anni". Invece - afferma Viventi - la legge Bassanini dispone l’eliminazione del limite anagrafico per i concorsi pubblici; permette "di inserire i vincoli di età per alcuni concorsi, come quelli relativi alle forze armate e al comparto di sicurezza; quindi, è evidente che si tratti di una facoltà, comunque, da esercitare con particolare attenzione e in relazione a limitate e motivate casistiche". Per cui chiede di conoscere qual è stata la motivazione oggettiva di inserimento del limite di età di 45 anni e di sapere se Esa rifarà l’avviso senza fissare il limite di età massimo o riaprirà comunque i termini del precedente, togliendo appunto il limite di età massimo di 45 anni, in modo che tutti possano avere la possibilità di partecipare".

A.C.