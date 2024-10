Tartufo bianco, Salone mondiale. Arrivano anche gli chef giapponesi

La mostra del tartufo bianco che si svolgerà tra meno di un mese ha scelto Roma per presentarsi. Lo ha fatto ieri con lo slogan "Tartufo ‘poliglotta’" inteso "come re delle tavole di tutto il mondo: dalle forchette alle bacchette, dalle tagliatelle al sushi, la trifola è universale". A Città di Castello, la 44esima edizione del "Salone Nazionale Tartufo Bianco Pregiato" sarà all’insegna della contaminazione e torna da venerdì 1 a domenica 3 novembre, fra le vie e i palazzi rinascimentali del centro storico. Un’edizione che rivolge un’attenzione particolare ai giovani e alle nuove frontiere della cucina internazionale: per la prima volta, infatti, il Salone ospiterà una serie di attività di cucina con chef giapponesi, dedicate agli abbinamenti tra la trifola e piatti di cucina etnica contemporanea. Una nuova esplorazione gastronomica per un hub di approfondimento e ricerca sull’utilizzo del bianco pregiato nelle culture culinarie del mondo.

Allestito anche uno spazio dedicato alla ‘mixology’ aperto ai giovani dove il bianco pregiato diventerà protagonista di cocktail innovativi, mostrando come il tartufo possa evolversi in contesti sempre più moderni e creativi. Tanti gli estimatori attuali, tra di loro la scelta non poteva che ricadere sulla bellissima Monica Bellucci che non ha mai fatto mistero di essere golosa del prelibato prodotto della sua terra come dimostra una sua foto con in mano un vassoio di tartufi. Era il 1988 e oggi, la 44ma edizione della Mostra del tartufo sarà dedicata proprio a lei. A detta degli esperti del settore, qualità e anche quantità garantiranno una stagione di grandi soddisfazioni a tavola: per i prezzi è ancora presto per fare previsioni perché la ricerca del tartufo bianco si è aperta in Umbria da pochi giorni.

Eventi a tema e presentazioni di libri con grandi autori, giornalisti e personaggi famosi richiameranno l’attenzione del pubblico più interessato agli aspetti culturali e salutistici legati al cibo. Confermato anche il terzo Memorial ’Alessandro Ghigi’, nella gara dei cani da ricerca e della cavatura del tartufo (con i migliori cani di ogni razza e taglia), che si terrà domenica mattina 3 novembre nel ring dei Giardini del Cassero. Il programma e le novità sono stati presentati ieri al ‘Rooftop Il Vizio, Sina Bernini Bristol’, in piazza Barberini a Roma, alla presenza tra gli altri della vicepresidente della Camera, onorevole Anna Ascani dell’assessore Letizia Guerri e del presidente dell’associazione Ente Fiera Salone Tartufo Bianco, Lazzaro Bogliari.