Tartufo bianco e patata. È subito assalto alla mostra-mercato

Centinaia di visitatori, tra cui biker e camperisti, hanno partecipato ieri alla 37esima edizione della mostra mercato del tartufo bianco e della patata di Pietralunga, il primo evento regionale dell’anno dedicato al re della tavola. Esposte decine e decine di trifole per una kermesse che si snoda attraverso il percorso di degustazioni enogastronomiche per le vie del borgo proposte dalla Compagnia del Tartufo, un gruppo di dieci chef professionisti. Nel programma di oggi il terzo Memorial Jimmy, gara di cani da ricerca e cavatura del tartufo, a cura dell’Associazione Tartufai Alto Tevere (inizio gara ore 9); alle 10, spazio a “La Tartufissima“, gara podistica competitiva di 10 chilometri e non competitiva di 5 chilometri. Il pomeriggio prosegue con la Truffle Music, dalle 15 per le vie del Borgo e “Curiosi per Natura... nei Boschi di Pietralunga“, passeggiata guidata nelle aree protette “Rete Natura 2000“ in Alta Umbria, con una imperdibile traversata della faggeta dei Monti del Vento (ritrovo in località Varrea alle 16 per una passeggiata di 8 chilometri). A conclusione della mostra mercato, si esibirà infine Alberto Bertoli, preceduto da Anna Moroni.