Tariffe agevolate su spedizioni nazionali e servizi di pagamento

Poste Italiane e Confcommercio hanno siglato un accordo per offrire alle imprese associate della provincia di Perugia alcune agevolazioni attraverso tariffe dedicate su spedizioni nazionali e servizi di pagamento. In particolare grazie a questa nuova partnership, alle imprese del commercio, del turismo, dei servizi e dei trasporti associate sono garantite offerte speciali e un’assistenza dedicata su: Poste Delivery Business Prepagata, corriere espresso per spedire documenti e merci e altro.