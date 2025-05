"Tari, perché in dieci anni. Romizi non l’ha abbassata?"

"L’aumento della Tari si poteva evitare? E perché, in dieci anni, la Giunta Romizi non è stata in grado di mettere in campo le razionalizzazioni necessarie a tale scopo? Soltanto chi pensa a fare polemiche sui giornali e sui social, può pensare che una riforma del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, per altro gestito da Gesenu, di cui il comune di Perugia è socio di minoranza, si potesse approvare in pochi mesi". E’ quanto dichiarano in una nota i consiglieri di maggioranza, che aggiungono: "Invitiamo i colleghi dell’opposizione a fare meno comunicati roboanti e più proposte concrete, oltre che a collaborare in maniera davvero propositiva per individuare insieme le soluzioni migliori a fare in modo che la Tari possa pesare sempre meno sulle tasche dei cittadini. Data la loro decennale esperienza alla guida della città, potranno quantomeno sottoporci i progetti di riforma che avevano immaginato e mai approvato". "L’assessore Grohmann (foto) e l’assessora Sartore – continuano – sono al lavoro con Gesenu, per verificare possibili aree di ottimizzazione del servizio. In particolare, le aree su cui si vuole puntare l’attenzione sono la progressiva estensione della raccolta differenziata, per raggiungere la possibilità di introdurre una tariffazione puntuale, la revisione degli orari di accesso alle isole ecologiche e la revisione dei meccanismi di esenzione".