Tari, caccia ai furbetti. Avvisi di accertamento per oltre 100mila euro

Caccia ai furbetti della Tari. Il Comune di Foligno ha determinato l’emissione di avvisi di accertamento per oltre 100mila euro di Tari, emersi in una serie di controlli incrociati. La determina con cui si dispone l’invio del dovuto da pagare specifica che tale situazione è emersa a seguito dell’attività di controllo e lotta all’evasione, nella quale sono state effettuate verifiche sulle superfici assoggettate alla Tari attraverso l’incrocio di banche dati in possesso dell’ufficio Tributi e riscossione e sono stati censiti nuovi contribuenti. Ai nuovi contribuenti individuati sono stati notificati avvisi di accertamento esecutivi per omessa o infedele dichiarazione nelle annualità di 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Nello specifico, la somma che il Comune punta ad incassare è di 113.504 euro, composta da 88.582,82 di Tari, 4.398,36 di Tefa, 15.488,09 di sanzioni e 5.034,73 di interessi. La determina, firmata dalla dirigente dell’area servizi finanziari Michela Marchi, ritiene anche necessario di provvedere a eseguire operazioni di incremento dei capitoli di accertamento all’interno del Bilancio di previsione 2024. Il provvedimento richiama anche l’approvazione del Documento unico di programmazione 2024-2026, il bilancio di previsione 2024 – 2026, la delibera con cui la giunta comunale approvava il Piano esecutivo di gestione e quella del Piano integrato delle attività e dell’organizzazione (P.i.a.o. 2024 – 2026).

Sono in corso verifiche anche su Imu e Tasi. Dai controlli del Servizio fiscalità sugli immobili sono emersi 49.115,39 euro non pagati quanto a Imu e 1.359,46 relativamente alla Tasi. Gli accertamenti ma comunque tutto il capitolo relativo al bilancio e ai conti del Comune, oggi, sono in mano al vicesindaco Riccardo Meloni, confermato nel ruolo di numero due del sindaco Zuccarini ma spostato all’area dei conti del Comune, dopo una legislatura alle prese con le opere pubbliche e le manutenzioni comunali.