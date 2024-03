Tamponamento sulla Flaminia. Allarme social

FOLIGNO Maxi tamponamento intorno alle 20 di ieri , lungo la strada statale Flaminia, dopo l’uscita per Foligno est, uno degli ingressi della città attraverso via Piave. Si tratta di un tamponamento che ha coinvolto diverse auto, con quattro feriti che non sarebbero gravi. L’allarme per l’incidente è passato anche dai social, attraverso il gruppo Facebook di Segnalazioni Foligno, dove un post avvertiva:: "Grave incidente appena avvenuto appena dopo uscita Foligno Via Piave. Evitare di passare lì per favorire il passaggio delle ambulanze". L’allarme è arrivato anche dagli utenti che, nel transitare in zona, hanno visto un giovane sotto un’auto. In diversi, sempre dai social, lamentano l’estrema pericolosità di quel tratto e di quegli svincoli. Un altro internauta racconta di essere passato sempre ieri nella zona: "Nessuno, e dico nessuno degli altri automobilisti, ha usato le frecce direzionali per spostarsi da una corsia all’altra. Non capisco veramente perché ci si approcci alla guida con questa arroganza. Speriamo che nessuno si sia fatto male naturalmente nell’incidente in questione, ma purtroppo se ne vedono di tutti i colori per le strade". Sul posto è intervenuta la polizia locale, insieme alle ambulanze.