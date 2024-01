Taglia le gomme alle auto dei tifosi ospiti: Daspo

PERUGIA – Dopo la denuncia, è arrivato anche il daspo firmato dal questore di Perugia nei confronti del tifoso della squadra biancorossa che i carabinieri di Assisi hanno individuato come il responsabile del danneggiamento di auto dei sostenitori del Cesena e dello Stoccarda. L’episodio si è verificato nell’area antistante la stazione ferroviaria di Bastia Umbra, in occasione della partita di calcio Perugia – Cesena, valevole per il campionato nazionale di calcio di serie C, disputatasi lo scorso 23 dicembre. A cinque auto, tra cui quella di un bastiolo, sono state tagliate le gomme. Ritenuto che la condotta posta in essere "sia pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica" al tifoso è stato vietato l’accesso alle manifestazioni sportive, di calcio, di Coppa Italia, di coppe internazionali, di campionato, in Italia e all’estero nei Paesi aderenti all’Unione Europea, per 3 anni. Al destinatario del provvedimento è, inoltro, interdetto, a partire da due ore prima e sino a due ore dopo la conclusione delle manifestazioni sportive, l’accesso e lo stazionamento in un’area ricompresa in 400 metri di distanza dai luoghi antistanti gli stadi, le stazioni ferroviarie interessate dall’arrivo o dalla partenza dei tifosi, i parcheggi pubblici serventi gli impianti sportivi, i luoghi di allenamento e i ritiri delle squadre di calcio, nonché, in un’area ricompresa in 200 metri di distanza dagli altri luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni. L’eventuale violazione del divieto potrà essere punita con la pena di reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10mila a 40mila euro.