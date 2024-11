“Sweet Pampepato“, Terni celebra il suo dolce con un festival

E’ tutto pronto a Terni per la prima, attesissima edizione di “Sweet Pampepato“: è il festival che si terrà da venerdì 22 novembre a domenica 24 novembre nel centro storico, con l’obiettivo di celebrare il Pampepato, dolce simbolo della tradizione umbra e tesoro della tradizione culinaria ternana che, grazie al riconoscimento dell’Igp (Indicazione Geografica Protetta) è diventato patrimonio di gusto e autenticità ma anche volano di promozione di tutto il territorio regionale. La manifestazione promette di essere un’esperienza coinvolgente e ricca di attività per tutte le età con tre giorni dedicati al celebre dolce ternano e alle altre eccellenze dalla pasticceria nazionale.

In piazza della Repubblica, palcoscenico dedicato al dolce umbro, i visitatori potranno incontrare i veri protagonisti della kermesse: i produttori del Pampepato di Terni Igp. Tanti eventi gratuiti si terranno poi al PalaPampepato, un’area che verrà allestita per l’occasione e sarà cuore pulsante del festival con storytelling, degustazioni guidate, aperitivi pampepati, colazioni letterarie, premiazioni sfide gastronomiche in un vero e proprio viaggio immersivo nel mondo del pampepato. Non solo, perché la manifestazione permetterà di riscoprire e degustare dolci umbri, dolci tipici della tradizione italiana, prelibatezze di maestri cioccolatieri. Da ricordare anche gli eventi della giornata finale. Domenica mattina si terrà uno show-cooking con il ristorante “I Sette Consoli“ di Orvieto, alla 15 una lectio magistralis di Gianfranco Vissani (nella foto) ed Edoardo Raspelli sul pampepato: i due celebri esperti guideranno il pubblico in un viaggio alla scoperta delle origini, delle leggende e le tradizioni del pampepato e analizzeranno il delicato processo che ha portato al riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta. E alle 18 al caffè letterario uno dei momenti più spettacolari e più attesi, ricco di contenuti e ospiti prestigiosi, il “Processo al pampepato“: uno spettacolo originale e divertente ma soprattutto denso di contenuti sul pampepato, sulle tradizioni umbre e sulle eccellenze del territorio.