“Sweet Pampepato“, su il sipario. Riconoscimento a Iginio Massari

Riconoscimento di “Ambasciatore del gusto“ a Iginio Massari, famoso pasticciere e personaggio televisivo, nell’ambito di “Sweet Pampepato“, la kermesse che celebra il dolce ternano della tradizione natalizia. Dopo l’apertura degli stand venerdì sera, ieri il taglio del nastro del festival. Un debutto a cui in Piazza della Repubblica hanno preso parte i rappresentanti di Comune e Provincia, di Confartigianato, della Fondazione Carit e della Camera di Commercio, , quindi il vescovo Francesco Soddu. “Svelato“ anche il Thyrus di pampepato, alto un metro e mezzo, realizzato in collaborazione con gli studenti dell’Istituto artistico da Marco Diamanti, già ideatore del Thyrus d’acciaio. Serie di eventi anche oggi lungo Corso Tacito e a Piazza Tacito. Il presidente della Camera di Commercio dell’Umbria, Giorgio Mencaroni ha ricordato "l’impegno dell’allora Camera di Commercio di Terni che raggiunse l’obiettivo di certificare Igp il Pampepato di Terni". "Il prossimo anno - aggiunge Mencaroni – gli attori del territorio dovranno lavorare al massimo per evitare sovrapposizioni che possono nuocere alla riuscita di eventi organizzati contemporaneamente nella stessa regione. Il nostro impegno è promuovere sempre di più l’Umbria come un territorio unico che fa promozione in modo integrato". Poi l’annuncio dello stesso Mencaroni: "Presto sarà aperto a Perugia il Museo del cioccolato e ci sarà uno spazio dedicato al Pampepato di Terni Igp". "Questa è un’iniziativa che coinvolge l’intera città – commenta la presidente della Provincia, Laura Pernazza – , spero che il Pampepato diventi un dolce internazionale apprezzato in tutta Italia, che venga percepito all’estero come il dolce italiano da consumare tutto l’anno".

La manifestazione, nata su iniziativa di Confartigianato Imprese Terni, promossa con il contributo della Camera di Commercio dell’Umbria, della Regione Umbria, del Ministero del Turismo, della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, del Comune di Terni, con il patrocinio della Provincia di Terni, è organizzato da Sgp Grandi Eventi, Associazione culturale Quelli del’29, in collaborazione con i produttori certificati di Pampepato di Terni Igp, con l’istituto tecnico economico e professionale per i servizi Casagrande-Cesi e con Ospitalità contemporanea Festival, sponsor tecnico Spazio Verde.