Sviluppumbria è ok "Meno costi di gestione. Aumentano i servizi e la produttività"

"Diminuiscono i costi interni di gestione, aumentano i servizi e la produttività". Questa è oggi Sviluppumbria, la Società che da oltre 50 anni sostiene la competitività e la crescita economica dell’Umbria, seguendo gli indirizzi di programmazione regionale. Parola di Michela Sciurpa, l’amministratore unico alla guida della Società da quattro anni, che ha presentato il Bilancio sociale e di sostenibilità 2023, nel Salone d’Onore di Palazzo Donini.

La Società in numeri. Dal 2020, Sviluppumbria ha rafforzato le sue attività caratteristiche e aumentato il numero dei progetti gestiti, affidati dalla Regione. Dai 3 bandi che gestiva, si è passati a 23 progetti nel 2021, a 49 nel 2022 e a 52 nel 2023, e con le stesse risorse umane di allora. Più di 50mila le domande istruite, oltre 86 milioni di euro i fondi concessi. Parallelamente, viene garantito e consolidato l’equilibrio economico e finanziario della Società, che per la quarta volta consecutiva chiude il Bilancio in utile (29.000 euro), un obiettivo non scontato soprattutto all’inizio del mandato. Un altro anno intenso dove il valore della produzione evidenzia oggi un ulteriore considerevole incremento rispetto all’esercizio precedente con + 22,5% per effetto dell’importante aumento del volume delle attività svolte dall’agenzia e del numero dei progetti in portafoglio. "Il “Bilancio Sociale e Relazione di sostenibilità 2023”, il terzo per Sviluppumbria – spiega Sciurpa - dà atto del raggiungimento degli obiettivi nell’ambito della trasparenza e dell’efficacia voluti dalla Giunta; è stata condotta una valutazione dell’impatto che l’azione di Sviluppumbria ha generato nei loro confronti misurando in modo tangibile il valore aggiunto verso imprese, famiglie e territori".