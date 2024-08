Sviluppumbria assume. C’è posto per sette profili

Sviluppumbria ha indetto un avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatorie di personale per i seguenti profili professionali: giuridico (1 unità); tecnico amministrativo (4 unità); contabile (1 unità) e Informatico (1 unità). Personale da utilizzare per il conferimento di incarichi di lavoro a tempo indeterminato, Ccnl del credito. Nuove assunzioni anticipate durante la presentazione del Bilancio sociale 2023 dallo stesso amministratore unico, Michela Sciurpa, in cui sottolineava la necessità di reclutare “altre risorse, personale dinamico, per un naturale ricambio, anche al fine di integrare competenze professionali utili all’Agenzia, che negli ultimi anni ha intensificato di gran lunga le sue attività, attraverso le tre sedi di Perugia, Foligno e Terni".

Come presentare domanda. È ammessa la presentazione della domanda di partecipazione solo per uno dei profili previsti dall’avviso, comprensiva degli allegati e del Modello di richiesta disponibile al link https://www.sviluppumbria.it/avvisi-pubblici.

La domanda dovrà essere inviata a Sviluppumbria Spa entro e non oltre il 15 settembre a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Sviluppumbria S.p.A., via Don Bosco, 11, 06124 ovvero mediante PEC all’indirizzo [email protected].

Le comunicazioni ai candidati, se non diversamente specificato, sono fornite soltanto mediante pubblicazione delle stesse nel sito. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.